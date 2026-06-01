almanacco del 01 06 2026

Lunedì primo giugno, il cielo è soleggiato. Non sono previste piogge e le temperature si mantengono stabili. È una giornata di sole, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

almanacco del giorno lunedì primo giugno Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi il sole sorge alle 5:36 e tramonterà 20:40 chiesa ricorda San Giustino filosofo il martire intanto nella storia si porta nel 1977 esce nel Regno Unito per Lonely Hearts Club Band dei Beatles considerato uno dei più grandi capolavori della storia del rock l'album no non solo il sound dell'epoca ma anche il concetto stesso di grafica di copertine di album in studio nel 1970 all'età di 82 anni si spegne a Milano uno dei più grandi poeti Novecento italiano Giuseppe Ungaretti con le sue vesti fulmini iscritti spesso dal fronte della Prima Guerra Mondiale ha... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Almanacco 03 Aprile 2026

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