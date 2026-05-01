Almanacco del 01-05-2026

Oggi è martedì 31 marzo 2026. È l'almanacco di questa data, con informazioni sul giorno e qualche dettaglio storico o astronomico relativo alla giornata. La giornata viene presentata da Francesco Vitale, che saluta i lettori e dà il benvenuto all'appuntamento quotidiano con le notizie e curiosità legate a questa data. Non sono riportati eventi specifici o dettagli ulteriori nel testo fornito.

almanacco del giorno ed è martedì 31 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Donnino diacono e Martire nome di origine ebraica significa figlio della mano destra ovvero il prediletto auguri a cuore a tutti Beniamino le beniamine che ci ascoltano e andiamo a fare un salto indietro nel tempo a tre date che hanno cambiato il mondo 1889 a Parigi viene inaugurata la Torre Eiffel all'epoca molto intellettuali da definire un mostro di ferro ma oggi è il discorso della Francia del mondo intero nel 1997 il mondo della musica saluta per l'ultima volta Edgar Guerrero il padre della musica tzigana neanche un giorno...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Almanacco del 01-05-2026 Almanacco 01 Maggio 2026 Notizie correlate Meteo Roma del 01-05-2026 ore 06:15meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino cieli coperti sulle regioni nord-occidentali con deboli precipitazioni... Almanacco del 05-03-2026almanacco del giorno sabato 28 febbraio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Romano di condat Abate vissuto nel quinto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Accadde oggi, l’almanacco musicale del 1° maggio; Almanacco 01/05/2026; ALMANACCO DI RUVESI.IT VENERDI’ 1 MAGGIO 2026. OGGI LA FESTA DEI LAVORATORI; Almanacco del 28 aprile. Almanacco | Venerdì 1 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl pilota di Formula 1, Ayrton Senna muore durante il Gran Premio di San Marino: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it Venerdì 1 Maggio | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoFatti salienti: Il 1 maggio si celebra la Festa dei Lavoratori, simbolo delle conquiste sociali e dei diritti nel mondo del lavoro. In Italia la giornata è anche segnata dal ricordo della strage di ... trevisotoday.it Le foto di Antonio Badalucco della Supercoppa Almanacco del Calcio di ieri! Lucchese Calcio Rondinella Marzocco - facebook.com facebook