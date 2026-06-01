Venerdì mattina, il nord Italia presenta stabilità diffusa con poche variazioni. Le temperature sono previste in lieve aumento, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Non sono segnalati fenomeni significativi, né piogge o temporali. Le condizioni atmosferiche sono tranquille su gran parte della regione, con venti deboli o moderati. La giornata si manterrà stabile fino a sera, senza variazioni rilevanti nelle previsioni meteo.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni non vuol dire in transito schiarite al pomeriggio temporali sviluppo su Alpi Prealpi Appennino settentrionale con locali sconfinamenti anche sulle pianure tra la serata era notte persistono piogge e temporali al nord est migliora al al centro tempo stabile al mattino su tutti i settori con sole prevalente nel pomeriggio acquazzoni sviluppo nelle zone interne specie in Appennino ancora soleggiato sulle coste in serata e nottata tempo asciutto con ampie schiarite ovunque a sud condizioni di tempo asciutto al mattino sulle. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Meteo Roma del 01-06-2026 ore 06:15

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