Allievi B Il Trofeo Cerbai è del Viareggio Pontassieve secondo a testa alta

Notizia in breve

Nel Trofeo Franco Cerbai per la categoria Allievi B, il Viareggio ha battuto il Pontassieve 2-1 nella finale. La squadra vincitrice si è aggiudicata il trofeo, mentre il Pontassieve si è classificato secondo. La manifestazione è stata organizzata dal Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd.