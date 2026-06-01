Allievi B Il Trofeo Cerbai è del Viareggio Pontassieve secondo a testa alta
Nel Trofeo Franco Cerbai per la categoria Allievi B, il Viareggio ha battuto il Pontassieve 2-1 nella finale. La squadra vincitrice si è aggiudicata il trofeo, mentre il Pontassieve si è classificato secondo. La manifestazione è stata organizzata dal Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd.
Nella finalissima del Trofeo Franco Cerbai categoria Allievi B, organizzato dal Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd, il Viareggio vince 2-1 contro il Pontassieve ed alza al cielo la Coppa. Il Pontassieve esce dal campo a testa alta, superato solamente negli ultimi minuti di gara dopo essere andato in vantaggio nella prima frazione di gioco con Vaggelli. Nella ripresa sale di tono il Viareggio che si impone per una maggior forza e pressione offensiva, ribaltando il risultato all’ultimo minuto. La finale del Trofeo Cerbai si è giocata allo stadio Bozzi alle Due Strade di Firenze davanti a un numeroso pubblico e ha visto in campo giocatori del 2010, pronti a salire nella prossima stagione negli Allievi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Coppa Franco Cerbai, le finali di giovanissimi B e allievi BVenerdì 22 maggio si terranno le finali della Coppa Franco Cerbai, riservate alle categorie giovanissimi B e allievi B, presso lo stadio Bozzi delle...
Canottaggio, Mondello protagonista nella tappa del Trofeo Filippi: Italia a testa alta nel beach sprintA Mondello si è disputata la prima tappa del Trofeo Filippi di beach sprint, organizzata dalla Canottieri Mondello con il supporto del Roggero di...
Argomenti più discussi: Allievi B. Il Trofeo Cerbai è del Viareggio. Pontassieve secondo a testa alta; Scheda squadra La Querce 2009; Under 17 Toscana. Programma e risultati del fine settimana.
• Dopo la fase regionale Allievi B, il ASD Terranuova Traiana si prende un’altra coppa, trionfando nella finale del Trofeo Cerbai contro il Follonica Gavorrano. La sfida del Bozzi viene decisa da un gol di Bruni all’8 facebook
Allievi B. Il Trofeo Cerbai è del Viareggio. Pontassieve secondo a testa altaNella finalissima del Trofeo Franco Cerbai categoria Allievi B, organizzato dal Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd, il Viareggio vince 2-1 ... lanazione.it