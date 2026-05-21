Coppa Franco Cerbai le finali di giovanissimi B e allievi B

Venerdì 22 maggio si terranno le finali della Coppa Franco Cerbai, riservate alle categorie giovanissimi B e allievi B, presso lo stadio Bozzi delle Due Strade a Firenze. L’evento rappresenta il momento conclusivo di un torneo che ha coinvolto numerose squadre e giovani atleti nel corso delle settimane. La giornata vedrà disputarsi le partite decisive per determinare le squadre vincitrici delle due categorie. La manifestazione si svolge nello stadio situato nel quartiere di Firenze, dove si concentrano le ultime gare del torneo.

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