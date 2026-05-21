Coppa Franco Cerbai le finali di giovanissimi B e allievi B
Venerdì 22 maggio si terranno le finali della Coppa Franco Cerbai, riservate alle categorie giovanissimi B e allievi B, presso lo stadio Bozzi delle Due Strade a Firenze. L’evento rappresenta il momento conclusivo di un torneo che ha coinvolto numerose squadre e giovani atleti nel corso delle settimane. La giornata vedrà disputarsi le partite decisive per determinare le squadre vincitrici delle due categorie. La manifestazione si svolge nello stadio situato nel quartiere di Firenze, dove si concentrano le ultime gare del torneo.
Firenze, 21 maggio 2026 – Gran finale della prestigiosa Coppa Franco Cerbai venerdì 22 maggio allo stadio Bozzi delle Due Strade a Firenze. In programma le due finali delle categorie Allievi B e Giovanissimi B. Per quanto riguarda gli Allievi B nelle semifinali hanno vinto le squadre in trasferta. Il Pontassieve si impone con forza per 4-1 sul campo del Montemurlo. Il Viareggio, invece, porta i padroni di casa del Capolona Quarata ai calci di rigore (0-0), dove il 3-1 finale premia i bianconeri viareggini. La finale Pontassieve-Viareggio si disputa alle 20,30. Nei Giovanissimi B il Follonica Gavorrano stacca il pass per l'ultimo atto battendo 3-1 il Migliarino Vecchiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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