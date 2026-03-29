Canottaggio Mondello protagonista nella tappa del Trofeo Filippi | Italia a testa alta nel beach sprint

A Mondello si è disputata la prima tappa del Trofeo Filippi di beach sprint, organizzata dalla Canottieri Mondello con il supporto del Roggero di Lauria. I canottieri italiani hanno partecipato alla competizione, portando a termine le gare con risultati positivi. La manifestazione ha visto protagonisti atleti in diverse categorie, con un'attenzione particolare alle performance e alle tecniche di gara.

I canottieri italiani escono a testa alta dalla prima tappa del Trofeo Filippi di beach sprint, organizzata dalla Canottieri Mondello in collaborazione col Roggero di Lauria. Un evento di questa disciplina del canottaggio inserita alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 con in acqua 400 atleti di 12 nazioni. L'ultima giornata della manifestazione ha avuto il conforto di un caldo sole a illuminare la spiaggia di Mondello, tra la gioia in particolare dei vogatori del Nord Europa. Tra le prove internazionali in evidenza per numerose vittorie conquistate, austriaci, cechi e spagnoli, mentre da registrare l'argento dell'azzurra Federica Cesarini (Fiamme Oro), superata solo dall'austriaca Magdalena Lobnig nel singolo senior. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Canottaggio, Mondello protagonista nella tappa del Trofeo Filippi: Italia a testa alta nel beach sprint Articoli correlati Trofeo Filippi: beach spring di canottaggio a Mondello, in gara 400 vogatori provenienti da 12 nazioniLe nazionali presenti a Mondello oltre a quella italiana saranno di: Austria, Croazia, Egitto, Francia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,... Leggi anche: Beach sprint a Mondello, tutto pronto per le finali del Trofeo Filippi: attesi 400 vogatori di 12 nazioni Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trofeo Filippi Temi più discussi: Beach sprint a Mondello, tutto pronto per le finali del Trofeo Filippi: attesi 400 vogatori di 12 nazioni; Trofeo Lido Filippi beach sprint: Mondello ospita la prima gara internazionale dopo la rivoluzione dei tornelli; Venti nazioni al Trofeo Lido Filippi di beach sprint, prima tappa a Mondello. Trofeo Filippi: oro a Mondello per Carlotta SavonaIl Club Sportivo Urania continua a mietere soddisfazioni nel Beach Sprint. Al termine di una equilibratissima finale tra connazionali, nel singolo Under 19, Carlotta Savona (CS Urania) si impone su Si ... liguriasport.com Beach sprint a Mondello, tutto pronto per le finali del Trofeo Filippi: attesi 400 vogatori di 12 nazioniOggi il primo giorno di gare dopo il rinvio di ieri a causa del temporale. Domani dalle 8.30 le prove conclusive nel tratto di spiaggia accanto allo stabilimento balneare ... palermotoday.it Federazione Italiana Canottaggio. . LA VOCE DEI PROTAGONISTI È ormai nel vivo la prima tappa del Trofeo Filippi Boats di beach sprint Dalla spiaggia di Mondello ai nostri microfoni Maria Elena Zerboni Circolo Canottieri Saturnia, Stefano Oppo- - facebook.com facebook Trofeo Filippi international: grandi nomi in gara a Mondello tinyurl.com/2put89ny #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio #Filippiboats #TrofeoFilippi2026 #coastalrowing #beachsprint x.com