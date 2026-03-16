Il 15 maggio 2026, l’Hard Rock Cafe di Firenze ospiterà il festival Brands Like Bands, un evento dedicato alle band formate dai colleghi di lavoro. La manifestazione porta sul palco gruppi musicali composti da persone legate da rapporti professionali e si svolgerà nella città toscana. L’appuntamento è previsto per una giornata dedicata alla musica e alla collaborazione tra i partecipanti.

Firenze, 16 mar. - (Adnkronos) - Brands Like Bands arriva all'Hard Rock Cafe Firenze il 15 maggio 2026, portando sul palco le band formate tra colleghi di lavoro. L'unica tappa italiana di questo progetto internazionale trasformerà per una sera la passione musicale dei team aziendali in un vero concerto, ospitato in uno dei luoghi simbolo della musica mondiale. Per una notte, si legge in una nota, le band aziendali avranno, infatti, a disposizione il palco dell'Hard Rock Cafe Firenze, una cornice iconica e ricca di storia che rende l'esperienza ancora più emozionante per chi, nella vita di tutti i giorni, è abituato a uffici, riunioni e scadenze. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Musica, Hard Rock Cafe porta a Firenze il festival delle band aziendali

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