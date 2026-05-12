Allerta meteo Roma e Lazio 13 maggio | pioggia temporali e temperature in calo

Per mercoledì 13 maggio, le previsioni indicano piogge e temporali in tutta la regione di Roma e Lazio, con un calo delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Le condizioni meteo prevedono un aumento delle precipitazioni che interesseranno sia la capitale sia le aree limitrofe. Le temperature massime sono attese in diminuzione, mentre il maltempo potrebbe durare per tutta la giornata.

Piogge e temporali con temperature in calo sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, mercoledì 13 maggio. Giornata di allerta meteo gialla.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Allerta meteo Lazio 13 aprile: pioggia, temporali, forte vento e temperature in caloPioggia e temporali, forte vento e temperature in calo sono le previsioni del meteo nel Lazio per lunedì 13 aprile.

Leggi anche: Allerta meteo gialla oggi nel Lazio, a Roma forti raffiche di vento: torna la pioggia, temperature in calo

Argomenti più discussi: Meteo Roma e Lazio: prevista pioggia nelle prossime ore, scatta l'allerta gialla; Le previsioni del meteo a Roma, nel Lazio e in Italia; Bomba d'acqua a Roma, quanto durerà? Le previsioni meteo di oggi (e dei prossimi giorni); Allerta Meteo, forte maltempo anche nel weekend: domenica una Festa della Mamma di piogge e temporali su gran parte d’Italia | DETTAGLI.

Meteo a Roma e nel Lazio, scatta l'allerta gialla: previste piogge e temporali ift.tt/mLubzZY x.com

Flotilla, la procura di Roma indaga per sequestro di persona reddit

Allerta meteo Roma e Lazio 13 maggio: pioggia, temporali e temperature in caloPiogge e temporali con temperature in calo sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, mercoledì 13 maggio ... fanpage.it