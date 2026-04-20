Torna il maltempo sull' Abruzzo | allerta gialla per temporali e le temperature si abbassano

Il maltempo torna sull'Abruzzo con un’allerta gialla per temporali emessa dal Centro funzionale locale. La giornata di martedì 21 aprile è interessata da condizioni meteorologiche avverse, con temporali previsti in diverse zone della regione. Le temperature si abbassano rispetto ai giorni precedenti, segnalano le previsioni ufficiali. La situazione meteorologica resta monitorata dalle autorità competenti.

Allerta gialla per temporali, nella giornata di martedì 21 aprile. Lo comunica il Centro funzionale d'Abruzzo. Torna dunque il maltempo sulla nostra regione. Secondo le previsioni di 3bmeteo, a Chieti, nella giornata di martedì, si prevedono cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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