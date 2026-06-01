Allerta meteo | in arrivo temporali forti

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’allerta meteo valida dalle 18 del 2 giugno alle 12 del 3 giugno. L’avviso riguarda tutta la regione ed è legato a criticità idrogeologica e temporali intensi. Secondo le previsioni, si attendono temporali forti che potrebbero interessare diverse aree. La situazione è monitorata e si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali.

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un'allerta meteo, per tutta la regione, con un avviso di criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali, valido dalle 18 del 2 giugno fino alle ore 12 del giorno dopo. Cosa sta per succedereSecondo le previsioni una saccatura. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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ALLERTA! In Arrivo Temporali e Venti Forti

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