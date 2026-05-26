Scatta l' allerta meteo in Brianza | in arrivo forti temporali

Un’allerta meteo gialla è stata emessa per la provincia di Monza e della Brianza, valida dalle 12 alle 23 di domani, 27 maggio. Il Centro monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia ha segnalato l’arrivo di forti temporali nella zona. Non sono stati comunicati dettagli su danni o situazioni di emergenza, ma si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e di adottare le precauzioni necessarie.

Scatta l'allerta meteo per la provincia di Monza e Brianza dalle 12 alle 23 di domani, 27 maggio. A renderlo noto è il Centro monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia che ha emanato un'allerta gialla per rischio temporali.Attesi rovesci e temporaliStando a quanto comunicato dal Centro. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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