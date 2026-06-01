Allergie con ondata calore precoce boom casi esperto ‘stagionalità sta svanendo’

L'ondata di calore arrivata a fine maggio ha provocato un aumento rapido dei casi di allergie respiratorie. Secondo un esperto, questa ondata di caldo anticipata sta modificando i pattern stagionali tradizionali, portando a una maggiore diffusione dei sintomi allergici in anticipo rispetto agli anni precedenti. La situazione ha portato a un incremento delle richieste di consulti medici e di farmaci specifici.

(Adnkronos) – L'ondata di calore precoce di fine maggio ha fatto crescere, esponenzialemente, anche i casi di allergie respiratorie. Colpa "della dispersione nell'ambiente di un quantitativo di pollini che, con temperature più miti, non c'era". E tutto questo è facilitato anche "dall'inquinamento ambientale, perché l'aumento di questo fattore facilita l'infiammazione delle mucose e delle vie. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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