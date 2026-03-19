In Italia cresce il numero di bambini affetti da allergie stagionali, con stime che indicano tra 1,2 e 2,7 milioni di giovani che soffrono di intolleranza ai pollini. Tra questi, circa 7 su 10 sono stati diagnosticati con questa condizione, segnalando un incremento rispetto agli anni precedenti. A lanciare l'allarme è il reparto di allergologia di un grande ospedale pediatrico.

In Italia è ormai allarme allergie. E i numeri parlano chiaro: sono tra 1,2 e 2,7 milioni i bambini che soffrono di «intolleranza» ai pollini, e di questi, circa 7.500, si rivolgono ogni anno all'ambulatorio di Allergologia dell'ospedale Bambino Gesù. Qui, a partire dal 2022, si è infatti registrato un progressivo aumento dei casi. «L'aumento globale delle temperature sta cambiando anche il calendario delle allergie ai pollini: se fino a qualche decennio fa la maggior parte delle allergie respiratorie si concentrava in primavera, oggi la pollinazione di molte piante tende ad anticipare e a prolungarsi - spiega il nosocomio - le stagioni sono... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Allarme allergie stagionali: boom di casi al Bambino Gesù

Articoli correlati

Violenze ai sanitari: casi raddoppiati al Bambino GesùLe aggressioni contro il personale sanitario al Bambino Gesù sono raddoppiate in cinque anni, passando da 28 casi nel 2021 a 64 nel 2025.

Leggi anche: Tumore al colon, l’allarme: boom di casi tra gli under 50. A cosa fare attenzione

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bambino Gesù

Allergie ai pollini, a Roma è boom di casi tra i bambini: I sintomi iniziano prima e durano di piùIl dato arriva dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù, secondo cui tra il 2019 e il 2025 i piccoli con questo problema seguiti dalla struttura sono passati da 5mila a 10mila ... romatoday.it

Primavera e pollini: allarme allergie infantiliIn Italia tra 1,2 e 2,7 milioni di bambini soffrono di allergie ai pollini. All’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma indagini molecolari innovative tracciano la mappa degli allergeni ... metropolitano.it