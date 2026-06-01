Allenarsi d’estate senza rischi | i consigli per affrontare il caldo

Con l’arrivo dell’estate e le temperature elevate, molte persone continuano ad allenarsi all’aperto. Per farlo in sicurezza, si consiglia di evitare le ore più calde, preferendo le prime ore del mattino o le sere. È importante idratarsi frequentemente e indossare abbigliamento leggero e traspirante. Inoltre, bisogna ascoltare il proprio corpo e ridurre l’intensità degli esercizi se si avvertono segni di stanchezza o disagio.

Con l’arrivo dell’estate e delle prime giornate di caldo intenso, continuare ad allenarsi può diventare una sfida. Per farlo in sicurezza, senza rinunciare ai benefici dell’attività fisica, servono però alcune accortezze. A spiegarlo è Francesco Fusarelli, personal trainer di Anima Pilates Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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