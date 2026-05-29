Scuole aperte d’estate Anief Liguria lancia l’allarme caldo | aule senza climatizzatori e rischi per la salute di docenti e alunni

L’ipotesi di far tornare docenti e studenti in classe nei periodi più torridi dell’anno solleva i dubbi di Anief Liguria sul fronte della sicurezza. Secondo il sindacato, infatti, molti edifici scolastici del territorio regionale risultano del tutto impreparati ad accogliere il personale scolastico con un clima rovente. Il sindacato evidenzia che le aule sono spesso prive di impianti di climatizzazione, mancano di adeguate schermature solari e presentano condizioni microclimatiche che, a detta loro, sono del tutto inadatte per una permanenza prolungata. La sigla sindacale ricorda come ogni attività estiva debba necessariamente svolgersi rispettando in modo rigoroso le norme sulla sicurezza sul lavoro, previste dal D. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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