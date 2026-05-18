Con l’estate arrivano giornate più lunghe al mare, momenti in cui si indossano costumi bagnati e si suda di più, accompagnate da viaggi e spostamenti. Questi fattori possono favorire le recidive di cistite, un'infiammazione della vescica che colpisce molte persone durante i mesi più caldi. Per evitare che il problema si ripresenti, è importante adottare alcuni accorgimenti specifici e conoscere i rimedi più comuni. In questo articolo, si approfondiscono le strategie utili per prevenire le recidive in estate.

Con l’arrivo della stagione estiva aumentano le giornate al mare, i costumi bagnati e la sudorazione, ma anche viaggi e momenti in cui cresce il rischio di cistite ricorrente. Il caldo e la disidratazione possono provocare un’alterazione del microbiota urinario e una spropositata proliferazione di batteri, soprattutto quando l’urina viene trattenuta durante gli spostamenti o quando si è fuori casa. Ecco spuntare quindi la cistite, che è una delle infezioni urinarie più ricorrenti nel mondo femminile ed è spesso causata da germi come Escherichia coli. Questa infezione localizzata si manifesta con bruciore, fastidi e urgenze nella minzione. Per prevenire la cistite ricorrente durante l’estate è necessario provvedere ad un adeguato livello di idratazione, a mantenere l’igiene intima elevata e impiegare i giusti integratori alimentari. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cistite e caldo: come prevenire le recidive in estate. Consigli e rimedi

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