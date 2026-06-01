Allegriani contro anti-allegriani | Inpax Expat e la diatriba su Allegri al Napoli

La discussione tra sostenitori e oppositori di Allegri al Napoli si accende prima ancora dell’annuncio ufficiale. Inpax Expat ha avviato un dibattito pubblico sulla possibile nomina, evidenziando le diverse opinioni tra chi supporta e chi si oppone alla scelta. La questione riguarda principalmente le modalità e le conseguenze di un eventuale ingaggio dell’allenatore, senza che sia ancora confermato ufficialmente. La discussione si concentra sui possibili impatti sul club e sulla squadra.

L’arrivo di Allegri al Napoli è una di quelle notizie che dividono prima ancora di diventare ufficiali. E quando una notizia divide, è il momento giusto per accendere il microfono: la nuova puntata di Inpax Expat nasce esattamente da qui, da un annuncio che è insieme certo e sospeso. C’è un nuovo allenatore del Napoli. Forse. Ufficialmente quasi — perché, come sappiamo, manca ancora la fumata bianca legata alla chiusura col Milan. Allegriani contro anti-allegriani. E tanto basta a Raniero, Fabio e Paolo per aprire la più accesa diatriba teologica dai tempi del Muppet Show. Da una parte gli Allegriani, convinti che il colpo sia da monarca illuminato; dall’altra gli anti-allegriani, scettici sulla scelta del livornese per ereditare la panchina del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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