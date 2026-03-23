Grazie alla vittoria ottenuta contro il Torino, il Milan ha raggiunto quota 63 punti, gli stessi ottenuti al termine della scorsa stagione. Un dato che certifica ancora una volta il valore aggiunto che Massimiliano Allegri ha portato da quando si è seduto sulla panchina rossonera. Il Diavolo ha cambiato faccia rispetto allo scorso anno, e il pareggio dell'Inter contro la Fiorentina tiene ancora aperta una piccola speranza di Scudetto. Leao e compagni sono a -6 dalla vetta a 8 partite dal traguardo: il vantaggio dei nerazzurri è ancora cospicuo, ma ora il primo posto non è più così al sicuro. Al termine della 30ª giornata di Serie A, Ivan Zazzaroni ha fatto il punto sulle principali sfide del weekend sulle pagine del 'Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Zazzaroni: “Quanto mi fanno ridere gli anti-allegriani. 63 punti sono un autentico miracolo”

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