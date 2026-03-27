Cruciani | Agli anti allegriani chiedo chi ha convinto Rabiot a venire al Milan

Durante la trasmissione radiofonica 'Numer1', Giuseppe Cruciani ha commentato le discussioni sui sostenitori di Allegri, chiedendo chi abbia convinto Rabiot a trasferirsi al Milan. La conversazione si è concentrata sulle opinioni riguardanti le scelte di mercato e le implicazioni di tali decisioni nel mondo del calcio. Cruciani ha rivolto queste domande nel corso di un dibattito tra ascoltatori e commentatori.

Nel corso dell'ultima puntata del podcast 'Numer1', Giuseppe Cruciani ha voluto rispondere in maniera netta alle critiche rivolte a Massimiliano Allegri, mandando un messaggio chiaro ai suoi detrattori utilizzando come oggetto della sua tesi l'arrivo a Milano di Adrien Rabiot. Ecco, di seguito, le sue parole. "Agli anti allegriani di professione, spesso per interesse, vorrei fare solo un nome, Adrien Rabiot. Siete tutti d'accordo nel dire che è un giocatore formidabile che praticamente alla fine dell'anno scorso poteva giocare in qualsiasi top club europeo". Cruciani ha poi continuato nel suo ragionamento: "Ora... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cruciani: “Agli anti allegriani chiedo chi ha convinto Rabiot a venire al Milan Articoli correlati Milan, Zazzaroni: “Quanto mi fanno ridere gli anti-allegriani. 63 punti sono un autentico miracolo”Grazie alla vittoria ottenuta contro il Torino, il Milan ha raggiunto quota 63 punti, gli stessi ottenuti al termine della scorsa stagione. Leggi anche: Da Maignan e Tomori a Rabiot e Nkunku: chi ha più "voglia di rivalsa" nel Milan? Approfondimenti e contenuti su Cruciani Agli anti allegriani chiedo... Argomenti discussi: Cruciani all’attacco: Chi ha portato Rabiot al Milan? Fatevene una ragione…; Cruciani su Rabiot: Chi lo ha convinto a venire al Milan? Allegri, fatevene una ragione. Cruciani su Rabiot: «Chi lo ha convinto a venire al Milan? Allegri, fatevene una ragione». Segui le ultimissimeCruciani su Rabiot: «Chi lo ha convinto a venire al Milan? Allegri, fatevene una ragione». Segui le ultimissime Il dibattito intorno alla guida tecnica del Diavolo si accende nuovamente, portando al c ... milannews24.com