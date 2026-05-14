Un noto giornalista ha espresso forti critiche riguardo alle recenti tensioni tra l’allenatore e uno dei giocatori più rappresentativi di una squadra di calcio di alto livello. La loro incomprensione, segnalata da un quotidiano, viene descritta come parte di una crisi interna che starebbe compromettendo le prestazioni del club. La discussione pubblica si concentra sui rapporti tra le figure chiave dello staff tecnico e del roster, con accuse di lotte di potere e di una situazione che si sta deteriorando rapidamente.

"Il Milan sta morendo". Non usa mezze misure il giornalista Carlo Pellegatti nel commentare la notizia di questa mattina de 'Il Corriere della Sera' dei dissidi tra Massimiliano Allegri e Ibrahimovic. "Se arriva una smentita, noi smentiremo, ma non è arrivata. Se telefona ai giocatori dicendo di non seguire quello che vuole Allegri, uno del Milan, allora il Milan sta morendo". Carlo Pellegatti si chiede anche perché queste indiscrezioni escano fuori a pochi giorni da Genoa-Milan, partita da dentro o fuori per la Champions League. Il giornalista risponde in questo modo: "Fa parte di un Milan che sta morendo, non c'è comunicazione, Allegri è solo, ha perso fiducia in Furlani e il suo secchio di sopportazione è andato". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti duro sul caso Allegri-Ibrahimovi?: “Il Milan sta morendo, ci sono lotte interne”

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