Allegri-Napoli Schira svela i rallentamenti col Milan

Da forzazzurri.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La trattativa tra l’allenatore e il club partenopeo procede, ma ci sono stati alcuni rallentamenti con il Milan. Secondo fonti sportive, le negoziazioni con il Napoli sono ancora in corso, mentre con il Milan si sono registrate difficoltà nel definire i dettagli. Nessuna delle parti ha ancora annunci ufficiali, e le discussioni continuano senza una conclusione definitiva.

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La trattativa tra Massimiliano Allegri e il Napoli resta indirizzata verso la chiusura. L’accordo con il club azzurro è considerato vicino, anche se nelle ultime ore sarebbero emersi alcuni rallentamenti legati soprattutto alla separazione definitiva tra il tecnico livornese e il Milan. A fare il punto è stato Nicolò Schira, intervenuto nel corso di Campania Sport su Canale 21. Il giornalista ed esperto di mercato ha spiegato che il nodo principale riguarda la buonuscita chiesta da Allegri al club rossonero dopo l’esonero. Il Milan, dal canto suo, vorrebbe limitarsi al pagamento dell’ultima mensilità. Schira ha ricostruito così la situazione: “Ci sono dei piccoli rallentamenti, ma è un affare che andrà in porto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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