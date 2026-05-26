Il giornalista Nicolò Schira ha rivelato che il Milan ha già presentato una prima offerta per convincere l’allenatore Iraola a unirsi alla squadra. Non sono stati forniti dettagli sull’importo o sui termini dell’offerta. La trattativa è in fase preliminare e non ci sono ancora annunci ufficiali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dai club coinvolti.

Il giornalista Nicolò Schira ha svelato quella che potrebbe essere la prima offerta del Milan per l'allenatore spagnolo in uscita dal Bournemouth. Ecco i dettagli dal suo post su X. "Il Milan ha offerto un contratto fino al 2029 da 4 milioni di euro a stagione, per convincere Andoni Iraola a unirsi ai rossoneri. L'allenatore spagnolo è il principale obiettivo del Milan per il ruolo di tecnico. Iraola ha ricevuto anche altre tre offerte (Crystal Palace, Newcastle e Bayer Leverkusen)". Ovviamente è un'indiscrezione e potrebbero mancare ancora dei passaggi, ma 4 milioni a stagione per un allenatore emergente come Iraola vorrebbe dire davvero puntarci con forza, anche per tentare di strapparlo a squadra della Premier League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, c’è già l’offerta per convincere Iraola: Schira svela i dettagli

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