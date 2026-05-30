Il Milan non ha ancora versato la buonuscita richiesta da Allegri, causando tensione tra il club e l’allenatore. Nel frattempo, il Napoli si è mostrato irritato per i ritardi del Milan nel risolvere la questione economica. La firma di Allegri con il Napoli non è ancora ufficiale.

Clima teso tra Milan e Allegri, Napoli irritato. Nicolò Schira fa il punto della situazione per quanto riguarda la firma di Max Allegri con il Napoli; Aurelio De Laurentiis sarebbe infatti rimasto irritato dai rallentamenti del Milan sulla questione della buonuscita. Il giornalista ha dichiarato su X: Ci sono problemi tra Max Allegri e il Milan sulla questione buonuscita. Clima teso tra le parti e Napoli che inizia a essere irritato. Aurelio De Laurentiis ha fretta di chiudere e sta aspettando che l’allenatore livornese si liberi per ingaggiarlo. L’accordo comunque tra Max Allegri e il Napoli resta totale. Biennale da 5 milioni netti all’anno con opzione per una terza stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri e il Milan, problemi per la buonuscita: Napoli irritato (Schira)

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ALLEGRI SBOTTA E SCOPPIA IL CAOS! SCONTRO TOTALE CON ORIALI DOPO NAPOLI-MILAN

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