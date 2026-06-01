Allegri-Napoli Romano | Accordo fatto e attesa dal Milan

Il Napoli ha deciso di ingaggiare l’allenatore, con un accordo già raggiunto. Ora si attende solo la conclusione ufficiale del rapporto con l’attuale club. Il nome dell’allenatore è stato confermato come scelto dal club partenopeo. La trattativa si è conclusa senza ulteriori dettagli sui tempi. La notizia è stata diffusa da fonti vicino alla società.

Il Napoli ha scelto Massimiliano Allegri. Ora resta soltanto da attendere la chiusura definitiva del rapporto tra il tecnico livornese e il Milan. Solo dopo quel passaggio il club azzurro potrà procedere con la parte formale dell’accordo e annunciare il nuovo allenatore. A fare il punto è stato Fabrizio Romano, intervenuto attraverso il proprio canale YouTube. Il giornalista ed esperto di mercato internazionale ha spiegato che l’intesa tra Allegri e il Napoli è già stata raggiunta. Il contratto dovrebbe essere biennale, da 5 milioni netti a stagione. La decisione, secondo Romano, sarebbe stata presa già nella giornata di giovedì. Romano ha dichiarato: “Sarà la settimana in cui il Napoli aspetta che si liberi Max Allegri dal Milan per poi passare alla fase formale d’arrivo del suo nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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ALLEGRI È IL NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI

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