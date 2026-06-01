Allegri-Napoli Romano | Accordo fatto e attesa dal Milan

Da forzazzurri.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Napoli ha deciso di ingaggiare l’allenatore, con un accordo già raggiunto. Ora si attende solo la conclusione ufficiale del rapporto con l’attuale club. Il nome dell’allenatore è stato confermato come scelto dal club partenopeo. La trattativa si è conclusa senza ulteriori dettagli sui tempi. La notizia è stata diffusa da fonti vicino alla società.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Napoli ha scelto Massimiliano Allegri. Ora resta soltanto da attendere la chiusura definitiva del rapporto tra il tecnico livornese e il Milan. Solo dopo quel passaggio il club azzurro potrà procedere con la parte formale dell’accordo e annunciare il nuovo allenatore. A fare il punto è stato Fabrizio Romano, intervenuto attraverso il proprio canale YouTube. Il giornalista ed esperto di mercato internazionale ha spiegato che l’intesa tra Allegri e il Napoli è già stata raggiunta. Il contratto dovrebbe essere biennale, da 5 milioni netti a stagione. La decisione, secondo Romano, sarebbe stata presa già nella giornata di giovedì. Romano ha dichiarato: “Sarà la settimana in cui il Napoli aspetta che si liberi Max Allegri dal Milan per poi passare alla fase formale d’arrivo del suo nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

allegri napoli romano accordo fatto e attesa dal milan
© Forzazzurri.net - Allegri-Napoli, Romano: “Accordo fatto e attesa dal Milan”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ALLEGRI È IL NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI

Video ALLEGRI È IL NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Napoli, Sky: "Accordo raggiunto con Allegri, ora deve liberarsi dal Milan"Sky riporta che un accordo è stato raggiunto tra il Napoli e Allegri, che ora deve liberarsi dal Milan.

Napoli-Allegri, tutto fatto ma la firma slitta: Max avanza un milione dal Milan. I dettagliMax Allegri ha ricevuto un’offerta dal Milan con un aumento di un milione di euro rispetto all’attuale contratto.

Temi più discussi: Allegri al Napoli, ci siamo: accordo trovato, sarà lui il nuovo allenatore; Napoli, contatti positivi con Italiano ma accordo di massima con Allegri; Napoli, Allegri nuovo allenatore: manca solo l'ufficialità; ALLEGRI AL NAPOLI, CI SIAMO! ROMANO ANNUNCIA: ACCORDO FATTO, HERE WE GO!.

allegri napoli allegri napoli romano accordoAllegri-Napoli, Schira svela i rallentamenti col MilanForzAzzurri.net - Allegri-Napoli, Schira svela i rallentamenti col Milan La trattativa tra Massimiliano Allegri e il Napoli resta indirizzata verso la chiusura. L’accordo ... forzazzurri.net

allegri napoli allegri napoli romano accordoAllegri-Napoli, Romano: Accordo fatto e attesa dal MilanIl Napoli ha scelto Massimiliano Allegri. Ora resta soltanto da attendere la chiusura definitiva del rapporto tra il tecnico livornese e il Milan. Solo dopo quel passaggio il club azzurro potrà ... forzazzurri.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web