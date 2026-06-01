Allegri al Napoli | quando arriva la firma e cosa manca per chiudere con il Milan

Massimiliano Allegri è vicino a firmare come nuovo allenatore del Napoli, con un accordo già raggiunto con il presidente del club. Il contratto sarà di due anni e prevede uno stipendio netto di circa 4 milioni di euro all’anno, più bonus legati a vittorie in campionato e in Champions League. Restano da definire alcuni dettagli prima della firma ufficiale.

? In Sintesi Massimiliano Allegri è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Napoli. L’accordo con Aurelio De Laurentiis è totale: contratto biennale da circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus legati a Scudetto e Champions League. Tuttavia, la firma è bloccata dalla mancata risoluzione contrattuale con il Milan. Il tecnico, esonerato via PEC e deluso dalle modalità di comunicazione del club rossonero, pretende una buonuscita di circa 500mila euro netti per coprire la differenza d’ingaggio. Il Milan, attualmente in piena rivoluzione societaria, fa muro. Il Napoli attende, sperando di chiudere prima della partenza del presidente per gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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