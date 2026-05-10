Conte al Napoli anche nel 2027 | cosa manca per chiudere e quando si incontrerà con De Laurentiis

Il futuro del Napoli dipende dall’incontro tra il presidente e l’allenatore. L’appuntamento tra i due è programmato a breve, con l’obiettivo di definire il contratto per le stagioni successive. Al momento, non sono stati divulgati dettagli sui tempi e le modalità dell’accordo. La trattativa si concentra sulla conferma di Conte sulla panchina, con l’intenzione di proseguire anche nel 2027.

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? In Sintesi Il futuro del Napoli passa dall’imminente incontro tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Con la qualificazione in Champions League ormai a un passo (decisiva la gara contro il Bologna), il tecnico salentino ha lanciato segnali di totale apertura per restare sulla panchina azzurra e inaugurare il suo terzo anno (il “Conte-ter”). Sul tavolo del colloquio ci sarà il nuovo piano societario: De Laurentiis proporrà un ridimensionamento del monte ingaggi, un mercato all’insegna dell’austerity e la possibile partenza di Romelu Lukaku. Conte è disposto ad accettare la sfida senza pretendere rivoluzioni faraoniche. La vera sorpresa, per evitare di iniziare la stagione in scadenza di contratto, potrebbe essere un clamoroso rinnovo fino al 2028, spalmando l’attuale ingaggio da 7,5 milioni netti.🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Conte al Napoli anche nel 2027: cosa manca per chiudere e quando si incontrerà con De Laurentiis ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Conte a Roma da De Laurentiis: quando si deciderà il futuro della panchina del NapoliAntonio Conte e Aurelio De Laurentiis si incontreranno a Roma la prossima settimana per decidere il futuro della panchina del Napoli. De Laurentiis lavora al rinnovo di Conte, il mister ha il contratto in scadenza nel 2027Il Napoli è pienamente immerso nella lotta ai vertici della Serie A, ma fuori dal campo continua a tenere banco il tema del futuro, in particolare...