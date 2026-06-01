Allearsi con le case cinesi? Rischi e opportunità per l’auto europea

Da panorama.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alcuni gruppi automobilistici europei stanno stipulando accordi con case cinesi. La puntata analizza i rischi e le opportunità di queste alleanze, con il contributo del professor Zirpoli. Si discute delle implicazioni di tali collaborazioni per il settore auto europeo, senza approfondire aspetti legali o politici. L'intervento si concentra sulla natura delle partnership e sui potenziali effetti sul mercato.

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In questa puntata affrontiamo con il professor Zirpoli il tema delle alleanze che alcuni gruppi stanno stringendo con i concorrenti asiatici. 🔗 Leggi su Panorama.it

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