Alcuni gruppi automobilistici europei stanno stipulando accordi con case cinesi. La puntata analizza i rischi e le opportunità di queste alleanze, con il contributo del professor Zirpoli. Si discute delle implicazioni di tali collaborazioni per il settore auto europeo, senza approfondire aspetti legali o politici. L'intervento si concentra sulla natura delle partnership e sui potenziali effetti sul mercato.

In questa puntata affrontiamo con il professor Zirpoli il tema delle alleanze che alcuni gruppi stanno stringendo con i concorrenti asiatici. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Allearsi con le case cinesi? Rischi e opportunità per l’auto europea

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