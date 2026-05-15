Effetto Green deal | l’auto europea è finita in pasto ai cinesi

La crescente spinta verso i veicoli elettrici in Europa ha portato a una forte dipendenza dalle materie prime necessarie per le batterie, creando opportunità per i produttori asiatici. La casa automobilistica cinese Byd ha annunciato l’intenzione di aprire uno stabilimento nella capitale italiana, mentre Chery si sta concentrando sul mercato spagnolo. Nel frattempo, le vendite di auto tradizionali a Berlino hanno subito un calo significativo, evidenziando un cambiamento nel settore automobilistico europeo.

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In principio fu il Green deal, quando l’Unione europea aprì la finestra da cui è entrata l’industria cinese del clean tech, cioè pannelli solari e turbine eoliche. Un ingresso che oggi ha portato l’Europa alla dipendenza al 90% dall’industria cinese in quel settore. Con il bando delle auto con il motore a scoppio dal 2035 (poi inutilmente annacquato) Bruxelles ha invece direttamente spalancato tutte le porte all’industria automobilistica cinese. Del resto, dato il quadro di ciò che è possibile fare, le case automobilistiche si organizzano. La globalizzazione consente ai capitali di muoversi attorno al globo a seconda della convenienza, per sfruttare le migliori condizioni di mercato. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Effetto Green deal: l’auto europea è finita in pasto ai cinesi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La grande truffa del Green Deal, perchè il green deal sta arrecando danni economici enormi Sullo stesso argomento Earth Day: non possiamo permetterci di passare da un Green Deal a un War DealTESTO di Flavia Belladonna, del Comitato di Redazione del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato il 16 aprile 2026... Auto, Urso: «Pensiamo a reintroduzione incentivi. Idee Green Deal folli»Per stimolare la domanda nel settore automotive «prevediamo misure mirate, tra cui la reintroduzione di incentivi per i veicoli, anche commerciali,... Con Green deal volevano salvare, a spese di tutti, settore auto (e in subordine) È finita che han trasformato intero comparto europeo in subappaltatore qualunque, debole perchè sostituibile in ogni momento Si scrive politica industriale Ue, si legge de x.com L'effetto Green non basta più: ora serve il silenzio assensoEffetto Nicholas. Si chiamò così l’impennata insospettabile di donazioni d’organo che ci fu in Italia trent’anni fa. Per far maturare una nuova coscienza collettiva servì una tragedia. Spesso è così. avvenire.it