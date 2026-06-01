Alle Politiche i partiti del campo largo perdono voti se coalizzati? Dipende dalla legge elettorale Il problema sarebbe l’indicazione preventiva del premier | l’intervista al sondaggista Weber

Notizia in breve

Secondo il sondaggista Weber, il calo di voti dei partiti del campo largo alle politiche dipende dalla legge elettorale e dalla presenza di coalizioni. Weber ha precisato che il problema principale riguarda l’indicazione preventiva del candidato premier. Dopo la sconfitta a Venezia e in attesa dei ballottaggi, l’attenzione si sposta verso le elezioni nazionali del 2027. La discussione si concentra sulla strategia di coalizione e sull’impatto delle norme elettorali sui risultati.