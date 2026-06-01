Alle Politiche i partiti del campo largo perdono voti se coalizzati? Dipende dalla legge elettorale Il problema sarebbe l’indicazione preventiva del premier | l’intervista al sondaggista Weber

Da ilfattoquotidiano.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo il sondaggista Weber, il calo di voti dei partiti del campo largo alle politiche dipende dalla legge elettorale e dalla presenza di coalizioni. Weber ha precisato che il problema principale riguarda l’indicazione preventiva del candidato premier. Dopo la sconfitta a Venezia e in attesa dei ballottaggi, l’attenzione si sposta verso le elezioni nazionali del 2027. La discussione si concentra sulla strategia di coalizione e sull’impatto delle norme elettorali sui risultati.

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Archiviata la disfatta del centrosinistra a Venezia, in attesa dei ballottaggi che chiuderanno il quadro delle Amministrative, gli occhi ormai sono tutti puntanti sull’appuntamento più importante: le Politiche 2027. La Comunali hanno ufficialmente sancito l’inesistenza di un’eventuale onda lunga della débâcle del governo di Giorgia Meloni in occasione del Referendum sulla Giustizia. Le forze di destra si rialzano, tirano un sospiro di sollievo ed esultano. Un dibattito politico che “si sta trasformando nelle battaglie dell’Isonzo della prima guerra mondiale: una parte guadagnava un metro, poi lo stesso facevano gli avversari, mentre intorno si registravano migliaia di morti”, spiega a ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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