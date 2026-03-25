Dopo il voto, il campo largo si è ritrovato tra festeggiamenti e manifestazioni di piazza. Circolano richiami agli avvisi di sfratto per il governo, mentre alcuni parlano di una strada in discesa per la sinistra. Tra le discussioni si susseguono anche i dibattiti sulla tenuta delle primarie, con opinioni diverse da entrambe le parti. La vittoria del No, però, non sembra aver avuto effetti diretti sulle politiche in atto.

Piccole manifestazioni di piazza, festeggiamenti, richiami agli avvisi di sfratto per il governo, euforia, evocazioni della «strada in discesa» per la sinistra, primarie sì, primarie no. Il cosiddetto campo largo ha salutato con una certa euforia il voto referendario sulla giustizia, che ha visto trionfare il No. Comprensibile, visto l'esito. Epperò fin quando non si trasforma nel miraggio: non si è messa in moto nessuna invincibile macchinina da guerra. La strada è ancora lunga, e ciò non esime di certo il centrodestra dal registrare il proprio ritmo e la propria tabella di marcia, ma nel contempo quanto accaduto non costituisce, per la sinistra, la pesca del biglietto buono per Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il campo largo festeggia ma la vittoria del No non "vale" alle politiche

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