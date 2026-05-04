Sondaggi politici Conte in testa alle primarie del campo largo | quanti voti toglie Silvia Salis a Schlein

Un nuovo sondaggio pubblicato da Yoodata mostra che, in caso di candidatura della sindaca di Genova alle primarie del campo largo, il vantaggio di un ex presidente del consiglio si rafforzerebbe, riducendo i voti destinati alla leader del centrosinistra. La rilevazione indica che la presenza di Salis potrebbe influenzare la distribuzione dei consensi tra i possibili candidati. I risultati sono stati diffusi in vista delle imminenti consultazioni.

Secondo un sondaggio di Yoodata alle primarie del campo largo un'eventuale candidatura della sindaca di Genova Silvia Salis, farebbe balzare in avanti Conte, sottraendo voti a Elly Schlein. Ecco nel dettaglio che cos'è emerso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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