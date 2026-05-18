Elezioni Rosaria Tassinari a Verghereto per il candidato di centro destra | Progetto credibile
Durante un evento a Verghereto, la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia ha presentato la lista civica di centrodestra a sostegno di un candidato locale. Ha descritto la squadra come credibile, preparata e strettamente collegata al territorio. La presentazione si è concentrata sul programma, che viene definito concreto. La candidata ha sottolineato l’importanza di un progetto solido per le prossime elezioni amministrative nella zona.
“A Verghereto una squadra credibile, preparata e radicata nel territorio”, sono queste le parole di Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale dell’Emilia-Romagna di Forza Italia, alla presentazione della lista civica di centrodestra a sostegno di Simone Mercatelli “Programma concreto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Sullo stesso argomento
Elezioni comunali a Verghereto, Sensi candidato sindaco con 'Radici in Comune': "Un vero progetto civico"Verghereto si prepara alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio e nasce la lista civica “Radici in Comune” che vede candidato alla carica di sindaco...
Leggi anche: "Tradizioni e Futuro" scalda i motori: il centro destra presenta la sua squadra per Verghereto