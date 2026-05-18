Elezioni Rosaria Tassinari a Verghereto per il candidato di centro destra | Progetto credibile

Durante un evento a Verghereto, la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia ha presentato la lista civica di centrodestra a sostegno di un candidato locale. Ha descritto la squadra come credibile, preparata e strettamente collegata al territorio. La presentazione si è concentrata sul programma, che viene definito concreto. La candidata ha sottolineato l’importanza di un progetto solido per le prossime elezioni amministrative nella zona.

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