Elezioni Rosaria Tassinari a Verghereto per il candidato di centro destra | Progetto credibile

Da cesenatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento a Verghereto, la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia ha presentato la lista civica di centrodestra a sostegno di un candidato locale. Ha descritto la squadra come credibile, preparata e strettamente collegata al territorio. La presentazione si è concentrata sul programma, che viene definito concreto. La candidata ha sottolineato l’importanza di un progetto solido per le prossime elezioni amministrative nella zona.

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“A Verghereto una squadra credibile, preparata e radicata nel territorio”, sono queste le parole di Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale dell’Emilia-Romagna di Forza Italia, alla presentazione della lista civica di centrodestra a sostegno di Simone Mercatelli “Programma concreto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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