All' Auditorium Parco della Musica una giornata attraverso passato presente e futuro

Notizia in breve

All'Auditorium Parco della Musica si è svolto un evento dedicato alla memoria, alla trasformazione digitale e alle prospettive future per l’igiene urbana nella città. La giornata ha approfondito temi legati al passato, al presente e alle innovazioni nel settore. Sono stati affrontati aspetti relativi alla storia delle pratiche di gestione dei rifiuti e alle innovazioni tecnologiche in atto. La discussione ha coinvolto rappresentanti pubblici e professionisti del settore, con focus sulle strategie di miglioramento e sviluppo.