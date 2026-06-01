All' Auditorium Parco della Musica una giornata attraverso passato presente e futuro

Da romatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All'Auditorium Parco della Musica si è svolto un evento dedicato alla memoria, alla trasformazione digitale e alle prospettive future per l’igiene urbana nella città. La giornata ha approfondito temi legati al passato, al presente e alle innovazioni nel settore. Sono stati affrontati aspetti relativi alla storia delle pratiche di gestione dei rifiuti e alle innovazioni tecnologiche in atto. La discussione ha coinvolto rappresentanti pubblici e professionisti del settore, con focus sulle strategie di miglioramento e sviluppo.

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Una giornata tra memoria, trasformazione digitale e nuove prospettive per l’igiene urbana della Capitale. È stato questo il focus dell’evento «AMA. Ieri, oggi e domani. Una storia che continua», che ha animato l’area esterna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.L’iniziativa ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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