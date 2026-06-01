All' Auditorium Parco della Musica una giornata attraverso passato presente e futuro
All'Auditorium Parco della Musica si è svolto un evento dedicato alla memoria, alla trasformazione digitale e alle prospettive future per l’igiene urbana nella città. La giornata ha approfondito temi legati al passato, al presente e alle innovazioni nel settore. Sono stati affrontati aspetti relativi alla storia delle pratiche di gestione dei rifiuti e alle innovazioni tecnologiche in atto. La discussione ha coinvolto rappresentanti pubblici e professionisti del settore, con focus sulle strategie di miglioramento e sviluppo.
Una giornata tra memoria, trasformazione digitale e nuove prospettive per l’igiene urbana della Capitale. È stato questo il focus dell’evento «AMA. Ieri, oggi e domani. Una storia che continua», che ha animato l’area esterna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.L’iniziativa ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Auditorium Parco della Musica
Notizie e thread social correlati
"Parco del Trebbia: passato, presente e futuro", se ne parla in un incontro a GossolengoMartedì 14 aprile alle 21 si terrà presso il Centro civico di Gossolengo un incontro pubblico dedicato al Parco del Trebbia.
Leggi anche: Il Festival del Co-Housing all'Auditorium Parco della Musica
Temi più discussi: Mauro Di Maggio, 30 anni di carriera all'Auditorium Parco della Musica; MARISA MONTE torna in Italia l’11 settembre, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, per un’unica imperdibile data di PHONICA, lo spettacolo che sta riscuotendo grande successo in Brasile; DOMINGUINHO: una data a Roma a febbraio 2027; Mauro Di Maggio: 30 anni di carriera, concerto a Roma 10 dic 2026.
Pronta all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per il grande violinista Leonidas Kavakos e il grande ritorno a Roma di Sir Antonio Pappano facebook
All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si è svolta nella giornata di ieri, Ama. Ieri, oggi e domani. Una storia che continua. L’evento di AMA S.p.A. ha raccontato l' evoluzione dell’azienda tra memoria, innovazione e sfide. Info ow.ly/bX1550Z3 x.com
Fallout 76 Aggiornamento Giornaliero reddit
Mauro Di Maggio celebra trent’anni di carriera: il 10 dicembre all’Auditorium Parco della Musica concerto eventoMauro Di Maggio celebra 30 anni di carriera con un concerto-evento il 10 dicembre 2026 allAuditorium Parco della Musica di Roma. Brani storici, nuove canzoni e il singolo Fuori Tonalità. adnkronos.com
All'Auditorium Parco della Musica il concerto per la pace dei Vigili del FuocoL'evento a ingresso gratuito vedrà esibirsi sul palco anche la piccola bambina ucraina Yulia e il Colonnello dei Vigili del Fuo?? ucraini Vitalii Lytvynenko ... romatoday.it