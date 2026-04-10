Parco del Trebbia | passato presente e futuro se ne parla in un incontro a Gossolengo
Martedì 14 aprile alle 21 si terrà presso il Centro civico di Gossolengo un incontro pubblico dedicato al Parco del Trebbia. L’appuntamento, che si svolgerà nell’ex biblioteca del paese, si concentrerà sulla storia, la situazione attuale e le prospettive future dell’area verde. L’evento coinvolgerà cittadini e rappresentanti delle istituzioni interessati a approfondire gli sviluppi legati al parco.
Si terrà martedì 14 aprile alle ore 21 al Centro civico (ex biblioteca) di Gossolengo, un incontro pubblico dal titolo “Parco del Trebbia: passato, presente e futuro”. L’evento, promosso dall’associazione EcoEducando, nasce dal progetto TrebbiaLab, che negli ultimi mesi ha avviato un percorso di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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