Il Festival del Co-Housing all' Auditorium Parco della Musica

Il 30 marzo l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospita il Festival del Co-Housing, il primo grande evento pubblico italiano dedicato alle nuove forme di abitare condiviso per anziani. Una giornata intera - dalle 10 alle 17 - che costituisce il lancio ufficiale di un progetto di animazione civica e culturale destinato a svilupparsi sull'intero territorio romano fino al 13 giugno 2026. Nel corso della giornata sarà proiettato in prima assoluta il video umoristico realizzato dal collettivo Le Coliche per il Festival, con il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel cast. Il cortometraggio affronta con ironia e affetto il tema della convivenza nelle città contemporanee, scegliendo il registro della commedia per arrivare dove i dati non arrivano: dentro la vita quotidiana delle persone. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Un Solo Mare Festival – Il programma di domani sabato 14 febbraio (Auditorium Parco della Musica)UN SOLO MARE Festival 11-15 febbraio 2026 Prima edizione Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Ospiti della quarta giornata: Björn...

Leggi anche: All’Auditorium Parco della Musica di Roma evento conclusivo Film Lab Festival

Aggiornamenti e notizie su Il Festival del Co Housing...

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Festival del co-housing il 30 marzo all'Auditorium; A Roma il primo festival del co-housing e Gualtieri lo lancia recitando con Le Coliche; Al via il Festival del Co-Housing: a Roma un confronto sul futuro dell’abitare condiviso; Festival del Co-Housing, prezioso omaggio al mondo del convivere.

All’Auditorium Parco della Musica di Roma, Gualtieri, Le Coliche, Piovani, De Luca aprono il festival del CO-HOUSING, nuove forme di abitare(mi-lorenteggio.com) Roma, 23 marzo 2026 – Il 30 marzo l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospita il Festival del Co-Housing, il primo grande evento pubblico italiano dedicato alle nuove f ... mi-lorenteggio.com

Roma, al via il (primo) festival del co-housing: una giornata per ripensare l'abitare condiviso per gli anzianiCome si vive davvero in una grande metropoli quando l’età avanza? E quali nuove forme può assumere la parola casa? Roma ... msn.com

Telesveva. . Bari, al via la 17^ edizione del BIF&ST, festival dedicato al cinema. Apertura al Petruzzelli con Il Dio dell’amore di Lagi. Premiati Smutniak e Straffi #bari #attualità #cinema #bifest facebook

A Enna il festival del libro e della lettura. Appuntamenti nelle scuole e mostre. Incontro con detenuti #ANSA x.com