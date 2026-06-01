A Milano, un'anziana di 85 anni è stata avvicinata da due donne che l'hanno accerchiata nel tentativo di rapina. La donna era accompagnata dalla badante quando è stata avvicinata e circondata. Non ci sono dettagli su eventuali conseguenze o arresti. La vicenda si inserisce in una serie di episodi di criminalità che coinvolgono cittadini in diverse zone della città.

La signora, una donna di 85 anni, si trovava per strada con la propria badante, quando è stata notata dalle due ladre. Ecco cosa è successo Non c'è pace per chi vive a Milano, quotidianamente vessata da crimini di ogni genere. Stavolta a fare le spese delle precarie condizioni di sicurezza in versa la città è una signora di 85 anni, accerchiata da due ladre mentre stava passeggiando per strada in compagnia della sua badante. Stando a quanto riferito fino ad ora, la vittima si trovava in via Cordusio quando le malviventi sono entrate in azione. Avevano infatti notato la donna che, avendo evidenti difficoltà motorie, costituiva un'ottima preda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Allarme sicurezza a Milano: ragazze accerchiano un'anziana e tentano di rapinarla

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