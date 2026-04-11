Salvini a Milano | sicurezza e allarme benzine a 3 euro al litro

A Milano, in vista del raduno dei Patrioti previsto per il 18 aprile in piazza Duomo, Matteo Salvini ha annunciato le principali tematiche della manifestazione, focalizzandosi sulla sicurezza, sulla pace e sulla tutela dell’identità nazionale. Nel corso delle sue dichiarazioni, il leader della Lega ha anche affrontato il tema dei prezzi dei carburanti, evidenziando come il costo della benzina abbia raggiunto i 3 euro al litro.

In vista del raduno dei Patrioti previsto per il prossimo 18 aprile in piazza Duomo a Milano, Matteo Salvini ha delineato le linee guida della manifestazione, puntando su temi quali la sicurezza, la pace e la difesa dell’identità nazionale. Parlando presso un gazebo della Lega, il vicepremier ha precisato che non è presente alcun riferimento alla rimigrazione nei documenti programmatici dell’evento, sottolineando come la democrazia garantisca a chiunque il diritto di esporre le proprie convinzioni senza timori. Sicurezza e gestione dei flussi migratori tra controllo e regole. Il fulcro del discorso si è concentrato sulla necessità di una gestione più rigorosa dei confini e dei permessi di soggiorno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salvini a Milano: sicurezza e allarme benzine a 3 euro al litro Gasolio, Salvini spinge per il prezzo sotto 1,90 euro al litroABBONATI A DAYITALIANEWS Le proposte in arrivo al Consiglio dei ministri Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha ribadito la... Caro carburanti, Salvini: “Per il gasolio bisogna scendere sotto 1,90 euro al litro”(Adnkronos) – Il tetto al prezzo del diesel dovrà essere "sotto l'1,90, non solo sotto i due euro.