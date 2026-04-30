Un aereo della United Airlines si è schiantato contro un drone mentre sorvolava l’aeroporto di San Diego, a circa 900 metri di altezza. Secondo le comunicazioni della torre di controllo, il pilota ha segnalato l’urto durante la fase di avvicinamento. Le registrazioni indicano che il drone era rosso e lucido. Non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze dell’incidente o su eventuali danni all’aereo.

Paura in volo. Secondo le registrazioni della torre di controllo dell’aeroporto di San Diego, un pilota della United Airlines mercoledì 29 aprile ha segnalato l’urto con un drone a migliaia di metri di altezza durante la fase di avvicinamento all’aeroporto. A riportare la notizia è il Los Angeles Times. Il volo United 1980 è decollato dall’aeroporto internazionale di San Francisco alle 6:53, atterrando all’aeroporto internazionale di San Diego alle 8:28, dopo circa 90 minuti di volo. Una volta a terra, il comandante del Boeing 737 ha riferito alla torre di controllo che il velivolo sarebbe entrato in collisione con un drone durante la fase di volo, ad un’altitudine di circa 900 metri.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Era rosso e lucido”: aereo della United Airlines si schianta contro un drone a 900 metri di altezza

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