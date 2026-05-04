Aereo United Airlines colpisce furgone durante l' atterraggio in New Jersey era partito da Venezia | il video

Un aereo della compagnia United Airlines, partito da Venezia, ha urtato un furgone durante l’atterraggio in New Jersey. Le immagini riprendono il momento in cui l’aereo entra in contatto con il veicolo sulla pista. Nessuno dei passeggeri o del personale a bordo è rimasto ferito nell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e sull’interazione tra l’aereo e il furgone.

Un aereo della compagnia United Airlines partito da Venezia ha colpito un furgone in fase di atterraggio in New Jersey, negli Stati Uniti d’America. Stando a quanto riferito dalla polizia locale, l’autista del camion è rimasto ferito a causa dell’impatto. United Airlines ha comunicato che l’aereo è atterrato senza ulteriori problemi e tutti i presenti a bordo sono illesi. Aereo colpisce furgone: l'incidente in New Jersey La nota della compagnia aerea United Airlines Chi è l'autista del camion ferito dopo l'impatto con l'aereo Aereo colpisce furgone: l’incidente in New Jersey L’aereo del volo United 169 coinvolto nell’incidente durante l’atterraggio all’aeroporto internazionale Newark Liberty era partito da Venezia.🔗 Leggi su Virgilio.it

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