La notte bianca del Salone del Mobile 2026 gli eventi gratuiti in programma e le visite alla scoperta degli archivi
Il 24 aprile, dalle 18 fino alle prime ore del mattino, Milano ospiterà la notte bianca del Fuorisalone 2026, un evento che prevede l'apertura di luoghi storici e inaccessibili al pubblico. Durante la serata si svolgeranno visite guidate e incontri gratuiti in diverse zone della città, offrendo l’opportunità di esplorare archivi e spazi normalmente chiusi al pubblico. L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi del Salone del Mobile 2026, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini e i visitatori.
Il 24 aprile dalle 18 fino alle prime ore del mattino Milano diventa un archivio a porte aperte: in occasione della notte bianca del Fuorisalone 2026 aprono al pubblico luoghi incredibili spesso inaccessibili, tra visite guidate e incontri gratuiti in tutta la città.🔗 Leggi su Fanpage.it
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