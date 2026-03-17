L’Archivio del Banco di Napoli diventa hub formativo | accordo con Aidp Campania

L’Archivio del Banco di Napoli si trasforma in un centro di formazione grazie a un accordo triennale con Aidp Campania. La collaborazione coinvolge la Fondazione ilCartastorie, che mira a valorizzare l’archivio storico come luogo dedicato a formazione, ricerca e partecipazione. L’obiettivo è promuovere un rapporto più stretto tra memoria storica e attività formative nel settore.

La memoria che incontra il lavoro. È su questo asse che nasce la collaborazione triennale tra Fondazione ilCartastorie e Aidp Campania, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Archivio storico del Banco di Napoli come spazio attivo di formazione, ricerca e partecipazione. L’intesa punta a consolidare la funzione dell’archivio di Palazzo Ricca come risorsa per la città e per il mondo delle professioni, rendendo il patrimonio documentale uno strumento concreto per la conoscenza e lo sviluppo. Non solo conservazione, dunque, ma apertura a pubblici diversi: cittadini, scuole, imprese e ricercatori. Un ponte tra cultura e impresa. Alla base della partnership c’è l’idea di trasformare l’arte e la cultura in una leva strategica per leggere il cambiamento del lavoro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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