All’alba tra i templi torna il Risveglio degli Dei | dieci appuntamenti per celebrare il decennale

All’alba, tra i templi della Valle dei Templi, si è svolto il “Risveglio degli Dei”, evento che celebra il decennale della manifestazione. La rassegna comprende dieci appuntamenti estivi, organizzati dal Parco archeologico e paesaggistico e da una produzione privata. L’iniziativa prevede spettacoli teatrali, miti e momenti di cultura, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in un’esperienza che si ripete ogni anno.

Dieci anni di miti, teatro e alba nella Valle dei Templi. Torna anche quest’estate “Il Risveglio degli Dei”, la produzione firmata dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e da Savatteri Produzioni che, nel tempo, è diventata uno degli appuntamenti culturali più riconoscibili. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Cosa vedi durante l'Entrata degli Dei a Valhalla? reddit

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