Festival’Alba | 35 eventi tra storia e natura per il decennale

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Festival’Alba celebra il suo decennale con 35 eventi che spaziano tra storia e natura. Gli artisti coinvolti parteciperanno a spettacoli nell’anfiteatro romano, mentre alcuni concerti si terranno tra le chiese medievali e le montagne circostanti. La manifestazione si svolge in diverse location, offrendo spettacoli live tra ambienti storici e paesaggi naturali. La programmazione include performance musicali e culturali, con attenzione a diverse forme artistiche e contesti storici.

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? Punti chiave Chi sono gli artisti che animeranno l'anfiteatro romano quest'estate?. Dove si svolgeranno i concerti tra le chiese medievali e le montagne?. Come farà il festival a sostenere l'economia dei piccoli borghi?. Perché questa edizione punta a coinvolgere tutto il Centro-Sud Italia?.? In Breve Programma tra 29 giugno e 22 agosto tra Alba Fucens e Altopiano delle Rocche.. Eventi tra Avezzano, Magliano de' Marsi, Scurcola Marsicana, Ovindoli e Rocca di Mezzo.. Dieci appuntamenti teatrali e musicali nell'Anfiteatro romano con artisti come Angelo Branduardi.. Obiettivo sviluppo locale tramite turismo culturale per i comuni della provincia dell'Aquila. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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