Nel 2026, Confindustria Romagna festeggia i dieci anni dalla sua fondazione, avvenuta il primo ottobre 2016. L’associazione è stata creata dall’unione delle sezioni territoriali di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, e da allora ha operato nel settore industriale della regione. Il decennio ha visto momenti di crisi e di ripresa, segnando un percorso di crescita e trasformazione.

L'associazione celebra il decennale dell'unione tra i territori. Il presidente Riciputi: "Insieme per essere più forti, la sfida ora è la Città Romagna da un milione di abitanti" Confindustria Romagna si prepara a celebrare nel 2026 i dieci anni di attività: l’attuale associazione è nata, infatti, l'1 ottobre 2016 dall’unione delle territoriali diRavenna e Rimini, e poi di Forlì-Cesena. “Sono stati dieci anni in cui il mondo è cambiato totalmente a una velocità vertiginosa – afferma il presidente, Mario Riciputi – con un’accelerazione costante e sempre crescente. Viviamo tempi davvero incerti e complessi, ma questi anni... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Dieci anni tra crisi e rinascite: il gigante dell’industria romagnola festeggia il suo primo decennale

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