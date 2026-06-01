Alla Sala Napule’s Power Capone & BungtBangt presentano Bagaria | il nuovo brano scritto in ' parlesia'
Dopo l’uscita su tutte le piattaforme digitali, 'Bagaria' – il nuovo singolo di Capone & BungtBangt scritto interamente in 'parlesia', l’antica lingua segreta dei musicisti napoletani – avrà una presentazione ufficiale dal vivo. L’appuntamento è per mercoledì 3 giugno 2026 alle ore 18:00 presso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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