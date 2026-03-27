Sabato sera al Pavilion Fuorimano si svolge l'evento mensile Soul Sound, un appuntamento dedicato alla musica soul dagli anni Sessanta a oggi. L'ingresso è gratuito e il dj set prevede esclusivamente vinili originali, offrendo ai presenti un'esperienza autentica del sound afroamericano. La serata si intitola Rare 45s & Power Moves, e si concentra su una selezione di tracce rare e pezzi dal vivo.

Un viaggio nella musica soul dagli anni '60 a oggi. Soul Sound è l'evento mensile a ingresso libero che porta a Milano il meglio del sound afroamericano con dj set rigorosamente su vinile originale. L'appuntamento per questo mese è sabato 11 aprile al Pavilion Fuorimano, in viale Piero e Alberto Pirelli. Inizio alle ore 17.Saranno ai piatti Aldo Barbieri (Lebowski Scooter Gang), Simone Favre e Fabio Conti (Dig this! All dayer), dj che hanno selezionato i loro dischi in alcuni dei principali eventi nazionali e internazionali del genere. I tre pescheranno dalle loro valigette 45 giri rari e pezzi che hanno fatto la storia della musica soul in tutte le sue evoluzioni, dagli inizi ruvidi alle morbide melodie degli anni '60 fino ad arrivare ai ritmi funk e disco, più elettrici ed elaborati ma sempre irresistibili. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Rare 45s & Power moves: il sabato soul al Pavilion Fuorimano

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