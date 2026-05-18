Arezzo, 18 maggio 2026 – Star Wars torna al cinema per la prima volta dal 2019, e lo fa in grande stile. “ The Mandalorian & Grogu”, il lungometraggio scritto e diretto da Jon Favreau con Pedro Pascal, Sigourney Weaver e Jeremy Allen White, approda all’UCI Cinemas Arezzo dal 20 maggio anche nella sala XL, distribuito da The Walt Disney Company Italia. E per celebrare il ritorno della galassia sul grande schermo, UCI Cinemas Arezzo ha preparato una serie di iniziative esclusive che renderanno l’esperienza ancora più indimenticabile. Acquistando il biglietto online per gli spettacoli dal 20 al al 24 maggio, ogni spettatore riceverà un poster esclusivo collezionabile del film in edizione limitata e numerata, da ritirare direttamente al cinema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “The Mandalorian & Grogu”, il lungometraggio scritto e diretto da Jon Favreau all’Uci

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THE MANDALORIAN & GROGU Official Final Trailer (2026) Star Wars

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