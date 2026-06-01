Ieri, 31 maggio, è andato in onda un nuovo episodio di “Quattro Matrimoni” su Sky e Now. Costantino Della Gherardesca ha commentato con tono diretto e scherzoso, dicendo che usare l’ombretto a una certa età equivale a commettere un furto in banca. Ha anche criticato la pressione di apparire come divi in tv per evitare di sembrare noiosi, sottolineando come l’apparenza sia fondamentale nel programma.

Costantino della Gherardesca, ieri 31 maggio su Sky e in streaming solo su Now, è tornato a commentare l’agguerrita competizione tra spose nel giorno del loro sì negli episodi inediti di “Quattro Matrimoni”. Il meccanismo spietato dello show Sky Original, prodotto da Banijay Italia, non cambia: quattro spose, le protagoniste di ciascuno dei sei episodi, vengono invitate l’una ai matrimoni delle altre per giudicare quattro categorie con un voto da 0 a 10: abito, cibo, location ed evento generale. Al termine di ogni giornata le spose sveleranno i loro voti – tenendo testa alle critiche e recriminazioni delle spose avversarie – i quali daranno così vita a una classifica provvisoria che potrà essere stravolta dal bonus di Costantino, che premierà solo una sposa con 10 preziosissimi punti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Alla mia età se metti l’ombretto vuol dire che fai le rapine in banca. In tv bisogna essere divi se no appari dozzinale e cambiano canale”: così Costantino Della Gherardesca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paolo Rossi e il peso della maglia: «Nessun alibi, ovunque c’è pressione. Se non arrivi quarto vuol dire che non sei un giocatore da Champions» – VIDEODopo la partita tra la Juventus e il Verona, con il risultato di 1-1, si è discusso del carico di responsabilità che i giocatori devono affrontare.

“Mi dissero: ‘Se fai un figlio adesso esci dal giro’. Ci rimasi malissimo, non volevo che qualcuno decidesse per la mia vita”: così Serena Rossi a VerissimoDurante un’intervista a Verissimo, l’attrice ha parlato di una frase ricevuta in passato che le avrebbe detto di lasciare il mondo dello spettacolo...