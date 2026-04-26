Durante un’intervista a Verissimo, l’attrice ha parlato di una frase ricevuta in passato che le avrebbe detto di lasciare il mondo dello spettacolo se avesse avuto un figlio in quel momento. Ha raccontato di essere rimasta profondamente colpita da quelle parole e di non voler che qualcuno decidesse per la sua vita personale. La discussione ha toccato il tema delle pressioni legate alla maternità nel settore dello spettacolo.

Ospite nel salotto televisivo di Verissimo, Serena Rossi ha affrontato il delicato tema della maternità, svelando un retroscena legato alle pressioni subite all’interno del mondo dello spettacolo. L’attrice, oggi 40enne, ha ricordato il momento in cui scelse di avere il figlio Diego (nato nel 2016 dalla relazione con il collega Davide Devenuto), scontrandosi con i freddi calcoli dell’industria cinematografica e televisiva. “Il mio mestiere è fatto anche di presenza, di immagine, mi dissero: ‘Se fai un figlio adesso esci dal giro, è un momento in cui stai crescendo’ “, ha rivelato la Rossi, ammettendo la delusione provata in quel frangente: “ Ci rimasi malissimo “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi dissero: ‘Se fai un figlio adesso esci dal giro’. Ci rimasi malissimo, non volevo che qualcuno decidesse per la mia vita”: così Serena Rossi a Verissimo

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