Dopo la partita tra la Juventus e il Verona, con il risultato di 1-1, si è discusso del carico di responsabilità che i giocatori devono affrontare. Paolo Rossi ha commentato che non ci sono scuse legate alla pressione, sottolineando che la mancanza di un piazzamento tra i primi quattro posti significa che una squadra non può considerarsi da Champions League. La discussione si concentra sul peso della maglia e sulle aspettative nel calcio di alto livello.

di Paolo Rossi Paolo Rossi e se il peso della maglia Juve è davvero un alibi? Dopo l’1-1 col Verona la risposta è netta: la pressione bianconera non può spiegare tutto. Nel format “Primo tempo” sul canale YouTube di Juventus News 24, il dibattito parte da una domanda scomoda: il peso della maglia può ancora essere usato come spiegazione per certe prestazioni della Juventus? Dopo l’ 1-1 contro il Verona del 3 maggio 2026, la sensazione è che la risposta sia sempre più vicina al no. La Juve ha pareggiato all’Allianz Stadium contro un Verona già retrocesso, nella 35ª giornata di Serie A: vantaggio ospite con Bowie, pareggio di Vlahovic su punizione, e occasione sprecata per avvicinare con forza il terzo posto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Paolo Rossi e il peso della maglia: «Nessun alibi, ovunque c’è pressione. Se non arrivi quarto vuol dire che non sei un giocatore da Champions» – VIDEO

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